Hätten ihre Stellungnahmen den Ausgang des Sorgerechtsstreits zwischen Angelina Jolie (46) und Brad Pitt (57) verändert? Im Mai hatte die sechsfache Mutter ein Dokument eingereicht, um ihren Nachwuchs vor Gericht in den Zeugenstand zu rufen. Dieser Antrag wurde jedoch nicht genehmigt und kurze Zeit später erzielte Brad das gemeinsame Sorgerecht. Einige Dokumente verrieten nun jedoch, dass drei ihrer minderjährigen Kinder gegen ihren Vater ausgesagt hätten.

Wie Us Weekly am Donnerstag berichtete, sollen kürzlich Gerichtsdokumente aus dem vergangenen Jahr aufgetaucht sein, die offenbar belegen, dass drei von den sechs gemeinsamen Kindern gegen Brad ausgesagt hätten. "Die Kinder, um deren Sorgerecht es geht, sind alt genug, um zu verstehen, was vor sich geht", soll in den vorliegenden Anträgen zu lesen sein. Wer allerdings von Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) und den Zwillingen Knox (12) und Vivienne (12) eine Aussage hätte machen wollen, ist bisher noch nicht bekannt.

Einzig Maddox (19), der wegen seines Alters von dem Rechtsstreit nicht betroffen war, konnte seine Sicht der Dinge problemlos darlegen. Während seiner Anhörung fand der 19-Jährige jedoch kein gutes Wort für den 57-Jährigen. Berichten zufolge soll der älteste Jolie-Pitt-Spross zudem nicht mehr den Nachnamen seines Vaters verwenden wollen. "Maddox möchte seinen Nachnamen legal in Jolie ändern, was Angelina laut eigener Aussage jedoch nicht unterstützt", gab eine Quelle offenbar gegenüber dem Magazin an.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Shiloh Nouvel und Zahara Marley

Getty Images Angelina Jolie zusammen mit Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara und Maddox, Februar 2019

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt 2014

