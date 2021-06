Måneskin startet voll durch! Beim Eurovision Song Contest räumte die italienische Rockband ab und sicherte sich den Titel. Seitdem haben Damiano David (22), Victoria De Angelis, Thomas Raggi (20) und Ethan Torchio (20) aber nicht nur jede Menge Fans im eigenen Land dazugewonnen – sie haben sich auch eine ordentliche internationale Fanbase aufgebaut. Viel Zeit für sich haben die Musiker derzeit deshalb nicht – aber das macht ihnen offenbar wenig aus. Sie verrieten: Das Leben im Dauerstress entspricht ganz ihren Vorstellungen.

Bei einem Zwischenstopp in Berlin verriet Vic im Gespräch mit RTL: "Natürlich ist es superstressig, aber wir sind glücklich, weil es das ist, was wir gewollt haben." Frontsänger Damiano fügte hinzu, dass es "unglaublich" sei, die eigenen Songs in den Charts zu sehen – gerade weil die Musiker vor einigen Jahren "nur" die Menschen auf den Straßen Roms begeistert hatten. "Wir hatten in Italien Schwierigkeiten, weil viele Leute meinten, dass man diese Art von Musik nicht spielen kann", erinnerte sich Victoria zurück.

Wie glücklich Damiano über den Megaerfolg ist, hatte er schon kurz nach dem ESC-Triumph auf Instagram ausgedrückt. Dort postete er einen Auszug aus seinem Tagebuch aus Kindertagen. "Ich bin Damiano und mir gefällt es, mit meiner Katze zu spielen, ich mag es, mit meinem Bruder zu streiten, ich spiele gerne Playstation, und wenn ich groß bin, will ich Rockstar werden", schrieb er damals und fügte heute hinzu: "Du hast es geschafft, kleiner Junge."

Getty Images Musikerin Victoria De Angelis

Getty Images Måneskin beim ESC

Instagram / maneskinofficial Victoria De Angelis und Damiano David von Måneskin

