Die Corona-Zahlen sinken und so langsam, aber sicher kehrt wieder Normalität in der Gastro- und Partybranche ein! Darüber freut sich vor allem auch der Berliner It-Boy Julian F. M. Stoeckel (34). In der Vergangenheit richtete das Reality-TV-Gesicht regelmäßig glamouröse Events für seine zahlreichen VIP-Freunde aus – darunter auch seine alljährliche legendäre Dschungelcamp-Fete. Lange musste aber auch er aufgrund der Pandemie auf seine stets feuchtfröhlichen Sausen verzichten – bis jetzt: Julian hat am vergangenen Wochenende sein Gastgeber-Comeback gefeiert!

Am vergangenen Samstag kurvte Julian mit diversen Promifreunden wie Busenwunder Dolly Buster (51), Ex-GNTM-Juror Rolf Scheider (65) oder Hellseherin Lilo von Kiesenwetter in einem Doppeldeckerbus mit jeder Menge Champagner durchs sonnige Berlin – und dabei wurde natürlich ordentlich gefeiert, wie der Society-Experte gegenüber Promiflash erklärte: "Ich bin so froh, dass wir wieder Veranstaltungen machen dürfen. Ich habe am Samstag mit einem spektakulären Re-Opening der Berliner Touristik die Saison eingeläutet!"

Wenn es nach Julian geht, will er ab sofort eine Feier nach der anderen schmeißen. Doch eine Sorge hat er dabei: "Was mich jetzt schon beunruhigt: Was veranstalten wir das nächste Mal? Jedes Event muss ja ein größerer Erfolg werden. Ich bin jedenfalls wahnsinnig glücklich und freue mich auf die kommende Zeit", schloss der 34-Jährige ab.

Manfred Behrens Julian F. M. Stoeckel bei seiner ersten Promiparty seit Corona

Manfred Behrens Lilo von Kiesenwetter und Julian F. M. Stoeckel in Berlin

Manfred Behrens Julian F. M. Stoeckel, Dolly Buster, Franziska Traub und Rolf Scheider unterwegs in Berlin

