Für die Fans von Jana Pallaske (42) dürfte das bestimmt eine Überraschung sein! Die deutsche Schauspielerin ist nicht nur durch ihre Rollen in den erfolgreichen Streifen Fack ju Göhte und "Männerherzen" bekannt. So nahm sie etwa auch an der Tanzshow Let's Dance teil. Nun traut sie sich aber an ein anderes, etwas polarisierendes Format: Jana zieht tatsächlich in Das Sommerhaus der Stars ein!

Nachdem bereits über ihre Teilnahme spekuliert worden war, bestätigte RTL nun offiziell: Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Stuntman Sascha Girndt, wagt Jana das spannende TV-Experiment. Dort wohnen sie mit acht anderen Paaren auf engem Raum zusammen und müssen verschiedene Challenges absolvieren. Das Besondere an ihrer Liebe: Die 42-Jährige und ihr Liebster führen eine Fernbeziehung!

Genau deswegen könnte die Dynamik der beiden im Sommerhaus sehr spannend werden. Jana und Sascha ziehen als Nachrücker in die Show ein. Wie sie sich mit den anderen Paaren, beispielsweise den Love Island-Turteltauben Samira und Yasin verstehen werden, bleibt abzuwarten. Der Starttermin der Sendung wurde noch nicht bekannt gegeben.

