Cathy Hummels (33) steht voll und ganz hinter ihrem Ehemann! Für die deutsche Nationalmannschaft platzte am Dienstagabend nach dem Achtelfinale gegen England der Traum von einem Sommermärchen. Bei dem EM-Spiel im Wembley-Stadion in London unterlag die deutsche Mannschaft dem englischen Team. Zumindest eine Spielerfrau ist unglaublich stolz auf ihren Kicker-Mann. Trotz der Niederlage unterstützt Cathy ihren Mats (32) und stärkt ihm den Rücken.

Am Dienstagabend veröffentlichte die 33-Jährige einen herzzerreißenden Schnappschuss von sich und ihrem Sohn Ludwig (3) auf Instagram. Augenscheinlich ist der kleine Sohn der Fernsehmoderatorin am Boden zerstört, weil sein Papa aus dem Turnier ausgeschieden ist. "Wir sind traurig, aber sehr stolz auf das Team", begann Cathy ihren Beitrag und fuhr fort, dass sie vor allem sehr stolz auf den Fußballer mit der Rückennummer fünf sei. "Er hat mehr als gekämpft und alles gegeben für dieses Turnier. Allein die Schmerzen in den Knien wegzustecken verdient mehr als Respekt", beteuerte Cathy abschließend.

Auch unter dem Post ihres Mannes fand sie nur unterstützende Worte für den geknickten Fußballer. "Du hast alles gegeben und noch viel mehr", beteuerte die brünette Schönheit. "Allein, wie du deine Schmerzen in den Knien weggebissen hast und gekämpft hast, topfit zu sein für dieses Turnier, deine Mannschaft und Deutschland. Du verdienst mehr als Respekt", führte die 33-Jährige liebevoll in den Kommentaren aus.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Juni 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Juni 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

