Happy Birthday Lindsay Lohan (35)! Regelmäßig lässt die rothaarige Skandalnudel ihre Fans an ihrem privaten Leben teilhaben. Im April erfreute sie ihre Follower beispielsweise mit einem sexy Bikini-Schnappschuss von den Malediven. Nun näherte sich ein ganz besonderer Tag für die The Masked Singer-Jurorin und auch dieses Jubiläum teilte sie freudig mit ihrer Community. Im Kreise ihrer Familie und Freunde feierte die Sängerin nun ihren Ehrentag.

Auf Instagram teilte die 35-Jährige am Freitag einige Eindrücke von den Feierlichkeiten in kleiner Runde. Während sie in ihrem Feed ausschließlich einen Schnappschuss ihrer pinkfarbenen Geburtstagstorte veröffentlichte, repostete sie in ihrer Story einige kurze Clips ihrer Freundin Nina. In den Videos sieht man die rothaarige Schauspielerin in einem Restaurant in Dubai vor ihrem Kuchen sitzen, während ihre Familie und Freunde für das Model singen. "Ich hatte den magischsten Geburtstag mit meiner Familie und meinen Freunden", schrieb die "Mean Girls"-Darstellerin schlicht zu dem Kuchen-Foto.

Auch Lindsays Mutter Dina Lohan (58) ließ es sich nicht nehmen, ihrer Tochter in Form eines niedlichen Throwback-Pics zu gratulieren. "Ich bin die stolzeste Mami der Welt, so ein liebes, bescheidenes, liebevolles kleines Mädchen zu haben", kommentierte die 58-Jährige den Schnappschuss. "Ich liebe dich für immer mein Baby", beendete Dina den liebevollen Geburtstagspost.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohans Kuchen zum 35. Geburtstag

Instagram / dinalohan Lindsay Lohan und ihre Mutter Dina Lohan

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im April 2021

