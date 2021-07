Läuten bei Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (45) jetzt die Hochzeitsglocken? Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der US-amerikanische The Voice-Juror um die Hand der Sängerin angehalten. Angeblich wollte er sie auch so schnell wie möglich heiraten – doch wegen der noch immer andauernden Gesundheitskrise wurde daraus bislang nichts. Bald scheint es aber endlich so weit zu sein: Gwen und Blake sollen ihre Heiratserlaubnis beantragt haben.

Wie People berichtet, haben die "Rich Girl"-Interpretin und der Country-Musiker am Dienstag ihre sogenannte Marriage Licence im US-Bundesstaat Oklahoma angemeldet. Diese wird dort benötigt, um den Bund der Ehe eingehen zu können – und ist nur zehn Tage ab dem Ausstellungsdatum gültig. Sehr wahrscheinlich also, dass die Hochzeit der beiden schon sehr bald stattfindet.

Erst kürzlich teilte ein Insider dem Magazin mit, dass Gwen und Blake darauf hoffen, dass die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in den USA schnell gelockert werden, damit sie eine große Feier veranstalten können, wie sie es sich immer gewünscht hatten. "Seit sie sich verlobt haben, haben beide darauf bestanden, dass keine Hochzeit stattfinden wird, bis es für Familie und Freunde wirklich sicher ist, daran teilzunehmen", betonte der anonyme Tippgeber.

ActionPress Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani im Dezember 2020

ActionPress Blake Shelton und Gwen Stefani, Sänger

