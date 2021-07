Könnte Britney Spears' (39) gemeinsamer Hawaii-Aufenthalt mit Sam Asghari (27) nur vorgetäuscht sein? Bereits seit einiger Zeit vermuten die Fans der Popikone, dass die Blondine ihre Social-Media-Kanäle gar nicht selbst betreiben würde. Nun wollen ihre Follower neue Indizien für diese Annahme gefunden haben. So sind sich diese nämlich sicher, dass Britney ihren Urlaub mit ihrem Partner auf Hawaii gefälscht hätte.

Wie Mirror am Dienstag berichtete, wollen Fans entdeckt haben, dass die Urlaubseindrücke der Sängerin tatsächlich aus dem September des vergangenen Jahres stammen. Damals teilte die Musikerin bereits einen ähnlichen Schnappschuss auf Instagram. In dem Video, das Britney jüngst postete, trägt die hübsche Blondine schließlich die gleiche Bikini-Hut-Kombination, die auch auf der früheren Momentaufnahme zu sehen ist. Zudem befindet sich ein Büschel Seegras in beiden Bildern an exakt der gleichen Position.

Zuletzt hatte ein Post der Sängerin vom Donnerstag die Follower ins Grübeln versetzt. In dem Beitrag tanzte die "Toxic"-Interpretin in Shorts und High Heels durch das Bild und gab bekannt, dass die Aufnahme erst kürzlich aufgenommen worden sei. Diese Tatsache verwirrte ihre Community, denn vor wenigen Tagen befand sich Britney doch eigentlich schon im Urlaub. "Das ist von neulich! Es ist das erste Mal seit einer ganzen Weile, dass ich wieder in Heels tanze... Mein neues kleines Projekt", hatte sie das Video kommentiert.

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears im Hawaii Urlaub 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Freund Sam Asghari

