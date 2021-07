Aktuell buhlt Miri im Rahmen der weltweit ersten lesbischen Kuppelshow Princess Charming um die Gunst von Irina Schlauch: In der Ladys-Villa auf der griechischen Insel Kreta durchlebte sie dabei emotionale Höhen und Tiefen – und machte daraus auch vor laufenden Kameras kein Geheimnis. Kein Wunder, dass das bei den Fans so richtig gut ankommt: Miri freut sich riesig über die positive Resonanz!

"Mich freut es, dass ich so liebe Nachrichten bekomme – auch die Anzahl ist überwältigend", betonte Miri im Promiflash-Interview. Für die Kielerin sei es total schön zu sehen, dass "Princess Charming" letztendlich so gut bei den Zuschauern ankommt – aber es sei natürlich auch ein bisschen verrückt und schwer zu fassen. "Ich glaube, das braucht auch noch, bis wir das wirklich realisieren, was da gerade passiert", vermutete sie.

Die unzähligen Komplimente an ihrer Person seien für Miri zudem etwas ganz Besonderes. "Es macht einen schon stolz – auf der anderen Seite bin ich ja nur wie ich bin", erklärte Miri. Es sei ihr vor der Kamera nämlich gelungen, zu 100 Prozent sie selbst zu sein – und das kommt ganz offensichtlich sehr gut an!

Anzeige

TVNOW Die "Princess Charming"-Kandidatinnen

Anzeige

Instagram / mirielle.boho Die "Princess Charming"-Kandidatin Miri im Mai 2021

Anzeige

Instagram / mirielle.boho Miri im Juni 2021 in Kiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de