Das haben die Fans von Drake Bell (35) wohl nicht kommen sehen! Erst vergangene Woche legte der 35-Jährige ein schockierendes Geständnis ab. In einem Gerichtsverfahren, in dem ihm vorgeworfen wurde, 2017 einer Minderjährigen unangemessene Nachrichten gesendet zu haben, bekannte sich der Sänger schuldig. Nun überraschte er seine Fans gleich ein zweites Mal – jedoch mit sehr erfreulichen Neuigkeiten. Der Musiker verriet, dass er bereits vor drei Jahren seine Freundin geheiratet hätte und die beiden bereits Eltern seien.

Diese erfreuliche Information teilte der einstige Disney-Superstar am Dienstag auf Twitter mit seiner Community. "Als Reaktion auf verschiedene unzutreffende Gerüchte: Ich bin seit fast 3 Jahren verheiratet und wir sind damit gesegnet, Eltern eines wunderbaren Sohnes zu sein", erklärte der Musiker seinen Fans. Anlässlich seines Geburtstages war der 35-Jährige am Sonntag nämlich mit einer unbekannten Frau und einem Kinderwagen im Disneyland von einigen Paparazzi abgelichtet worden. Seitdem spekulierten die Fans, in welcher Beziehung der Sänger zu der brünetten Schönheit und dem Baby stehen würde.

Mit dieser Antwort auf ihre Vermutungen haben die Fans offenbar jedoch nicht gerechnet. So teilten sich die Meinungen unter dem Post in zwei verschiedenen Richtungen. Einige User freuten sich schlichtweg mit dem frischgebackenen Vater, während andere Follower sichtlich verwirrt schienen. "Moment mal! Eine Frau und ein Kind? 3 Jahre? Ich bin schockiert", kommentierte beispielsweise ein Supporter unter Drakes Enthüllung.

Getty Images Drake Bell im Februar 2019

CelebCandidly / MEGA Drake Bell mit seinem Sohn im Juni 2021

CelebCandidly / MEGA Drake Bell mit seiner Frau und seinem Sohn im Disneyland im Juni 2021

