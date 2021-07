Kattia Vides (33) lässt es an diesem Wochenende ganz schön krachen! Im Juli des vergangenen Jahres hatte die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin ihre Verlobung mit ihrem Freund Patrick Weilbach (34) bekannt gegeben. Wegen der aktuellen weltweiten Gesundheitslage hatte das Paar jedoch bis zu diesem Jahr gewartet, um sich endlich das Ja-Wort zu geben. Am 31. Juli soll es dann endlich so weit sein. Jetzt feierte die 33-Jährige ihren Junggesellinnenabschied im Kreise einiger Freundinnen.

Am Samstag veröffentlichte die zukünftige Frau des CDU-Politikers einige Eindrücke ihrer Feierlichkeiten in ihrer Instagram-Story. Auch in ihrem Feed lud die einstige Dschungelcamp-Kandidatin einige Schnappschüsse hoch und schrieb, dass es nur noch wenige Tage seien, bis sie heiraten würde. "Ich genieße dieses Wochenende meinen Junggesellenabschied und bin so dankbar diese Zeit mit meinen engsten Freundinnen zu genießen", erklärte Kattia ihren Fans weiter unter den Fotos im Braut-Look.

Einige Zeit später teilte die dunkelhaarige Schönheit noch einige weitere Videos von den andauernden Festivitäten. Nachdem die Frauen zusammen in einem schicken Restaurant im Norden der Stadt zu Abend gegessen hatten, feierten sie auf dem Weg zu den Düsseldorfer Rheinuferpromenade weiter. Neben deutschem Schlager lief in dem mit einem Disco-Licht erleuchteten Party-Gefährt auch der spanische Hit "Échame La Culpa" von Demi Lovato (28) und Luis Fonsi (43).

Instagram / kattiavides Kattia Vides bei ihrem Junggesellinnenabschied im Juli 2021

Instagram / kattiavides Kattia Vides bei ihrem Junggesellinnenabschied im Juli 2021

Instagram / kattiavides Kattia Vides im Mai 2021

