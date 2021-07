Alle internationalen Serienfans aufgepasst! Im Juli 2019 war bekannt gegeben worden, dass Gossip Girl mit einem jüngeren und diverseren Cast neu verfilmt werden würde. Nachdem die Dreharbeiten im Oktober des vergangenen Jahres starteten, tauchten in regelmäßigen Abständen Schnappschüsse vom Set auf, die in einigen Fällen sehr viel über die Handlung der ersten Staffel verrieten. Nun steht auch endlich ein europäischer Starttermin für die Neuauflage. Noch dieses Jahr sollen die ersten Episoden zu sehen sein – jedoch leider nicht in Deutschland.

Wie Quotenmeter am Freitag berichtete, soll die neue Fassung der TV-Show über die Jugend der Upper East Side in New York noch dieses Jahr auf dem britischen Sender BBC Premiere feiern. Mittels des BBC iPlayers im Internet und auf BBC One im regulären britischen Fernsehen wird die Serie "später in diesem Jahr" zu sehen sein. Genauere Informationen zu einem konkreten Termin wurden jedoch bisher noch nicht veröffentlicht.

In den USA wird "Gossip Girl" mit Emily Alyn Lind (19), Thomas Doherty (26), Eli Bown, Jordan Alexander und vielen weiteren in den Hauptrollen ab kommendem Donnerstag, genauer gesagt ab dem 8. Juli, auf dem US-Streamingdienst HBO Max für alle Liebhaber der Serie abrufbar sein. Auch der Fernsehsender CW strahlt die Neufassung ab Freitag in seinem Programm aus. Wann die erste Staffel für deutsche Fans zu sehen sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt weiterhin nicht bekannt.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Emily Alyn Lind und Evan Mock am Set von "Gossip Gilr" im Juni 2021

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Whitney Peak am Set des "Gossip Girl"-Reboots im Juni 2021

Getty Images Der Cast der "Gossip Girl"-Neuauflage bei der Premiere im Juni 2021

