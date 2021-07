Ex on the Beach-Kandidatin Celina spricht Klartext! In der Show lernte die Beauty aus Nürnberg das TV-Sternchen Diogo Almeida intensiv kennen. Denn die zwei landeten mehrere Male im Bett. Obwohl beide stets betonten, keine Gefühle füreinander zu haben, kullerten bei ihr immer wieder die Tränen, wenn der Muskelmann mit einer anderen geschäkert hatte. Empfindet Celina denn immer noch was für Diogo? Promiflash hat nachgehakt!

"Ich hab mit Diogo komplett abgeschlossen. Klar war es anfangs nicht ganz einfach, nicht an ihn zu denken, weil ich ihn wirklich mochte. Aber da sich keiner von uns bemüht hat, hab ich ihn auch relativ schnell vergessen können", erklärte Celina gegenüber Promiflash. Demnach sei Diogo mittlerweile Geschichte für die 22-Jährige. Nach der Sendung wurde er auch schon innig mit der anderen Kandidatin Vanessa gesichtet.

"Er meinte ja schon in der Show, dass er sich eher mit Vanessa was Festes vorstellen kann. Das hat sich im Nachhinein auch bestätigt", lautete Celinas Kommentar zu Diogos Turtelei mit Vanessa. Daher scheint sie auch nicht traurig darüber zu sein, dass aus dem Tätowierer und ihr nicht geworden ist. "Es sollte anscheinend nicht sein", schloss die Tattooliebhaberin ab.

