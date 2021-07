Halsey (26) zieht blank – und setzt sich damit für ein wichtiges Thema ein! Die US-amerikanische Musikerin und der Drehbuchautor Alev Aydin hatten im Januar verkündet, zum ersten Mal Nachwuchs zu erwarten: Seither präsentiert die Sängerin ihren wachsenden Babybauch nur allzu gern in den sozialen Medien – und auch mit ihrem neuen Album setzt die "Without Me"-Interpretin ein Statement: Auf dem Cover zeigt die schwangere Halsey nämlich ihre nackte Brust!

Auf Instagram teilte Halsey jetzt das Cover ihres neuen Albums: Auf dem Foto sitzt die Musikerin in einem langen Kleid aus fließendem Stoff auf einem goldenen Thron. Dabei trägt sie nicht nur eine Krone und hält ein Baby im Arm, sie entblößt auch ihre Brust. "Dieses Cover zelebriert schwangere und postnatale Körper als etwas Schönes – etwas zum Bewundern", betonte die werdende Mutter und hob hervor: "Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um das soziale Stigma rund um Körper und das Stillen auszumerzen. Ich hoffe, dass dies ein Schritt in die richtige Richtung ist!"

Sowohl das Foto als auch die Message kommen bei Halseys Fans so richtig gut an. In der Kommentarspalte überhäuften sie ihr Idol mit bestätigenden Nachrichten und Komplimenten – und auch einige prominente Supporter drückten ihre Bewunderung aus. "So stark und atemberaubend", schrieb die Profi-Wrestlerin Kylie Rae zum Beispiel.

Instagram / iamhalsey Halsey im Juni 2021

Instagram / iamhalsey Halsey im Juni 2021

Getty Images Halsey bei "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" in L.A. im Dezember 2017

