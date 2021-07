Liebesglück bei Phoebe Dynevor (26) und Pete Davidson (27)! Die langen Spekulationen über ihre auflodernden Gefühle und sogar eine vermeintliche Fernbeziehung haben nun ein Ende. Die Bridgerton-Darstellerin und der US-Comedian zeigten sich vor wenigen Tagen das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit – bei einem Tennisspiel in Wimbledon ließen sie ihren Gefühlen freien Lauf. Ein Insider meint nun, es besonders genau zu wissen: Das Verhältnis von Phoebe und Pete könnte nicht besser laufen.

"Ihre Beziehung wird immer stärker und sie sind immer noch total verrückt nacheinander, obwohl sie sich jetzt schon seit einigen Monaten daten," erzählt die Quelle US Weekly. Der Saturday Night Live-Star bringe die britische Schauspielerin immer zum Lachen und die beiden haben mehr Gemeinsamkeiten, als manche denken. Phoebe und Pete verbringen zudem viel Zeit zusammen in London, amüsieren sich in Pubs, gehen gerne shoppen oder spazieren.

Obwohl das Liebespaar nichts überstürzen und sich auf seine Arbeit konzentrieren wolle, könne sich der New Yorker durchaus vorstellen, der US-Stadt zumindest teilweise den Rücken zu kehren. Pete spiele sogar mit dem Gedanken, sich eine Wohnung in London zu suchen, um mehr Zeit mit seiner Liebsten verbringen zu können. "Er wird einfach seinem Herzen folgen", plaudert die Quelle weiter aus.

Getty Images Phoebe Dynevor im April 2021

ActionPress Phoebe Dynevo und Pete Davidson in London im Juli 2021

Getty Images Pete Davidson bei der Premiere von "The Dirt"

