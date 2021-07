Laura Mania gibt Einblicke in ihre bevorstehende OP! Nicht nur mit Freund Tobias Pietrek läuft alles ganz ausgezeichnet – auch ihre Pläne, sich den Po vergrößern zu lassen, nehmen immer mehr Gestalt an. Den Eingriff wünscht sich die Beauty schon länger, Mitte August ist es dann endlich so weit. Zuletzt musste die ehemalige Love Island-Teilnehmerin für die Operation allerdings sechs Kilo zunehmen. Doch nicht nur das nahm sie auf sich: Gegenüber Promiflash berichtet Laura jetzt, dass die Suche nach dem richtigen Arzt auch nicht gerade leicht war.

Den passenden Mediziner für den Eingriff zu finden, war für die Beauty wohl alles andere als einfach – im Promiflash-Interview sprach die TV-Persönlichkeit jetzt Klartext. "Ich habe natürlich in den letzten Monaten sehr viel recherchiert", erzählte die Schönheit. Sie habe mit unzähligen Doktoren gesprochen, sei Hunderte von Kilometern gefahren, um den perfekten Chirurgen zu finden. Schlussendlich wurde es dann aber der, der anfangs schon ihr Favorit war. "Ich habe mich super aufgehoben gefühlt, es gab keine Frage, die er mir nicht beantworten konnte", erklärte sie ihre Entscheidung. Transparenz sei für Laura übrigens das allerwichtigste: Ärzte, die behauptet hätten, dass es bei ihnen nie zu einem Misserfolg kam, wären bei der Influencerin sofort unten durch gewesen.

Für die OP musste Laura aber noch so einiges mehr tun, als nur den richtigen Arzt zu finden: Bis zum Eingriff Mitte August nimmt die Brünette zusätzlich homöopathische Mittel ein, die ihren Körper bei der Wundheilung unterstützen sollen. So wie Kim Kardashian (40) möchte das Sternchen am Ende aber nicht aussehen – sie wolle nur ihre natürlichen Rundungen besser zur Geltung bringen.

