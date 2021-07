Wie gut passen Danilo Sellaro und Aurelia Lamprecht zueinander? Bei Are You The One – Reality Stars in Love wurde zuletzt wieder ordentlich durchgemischt. Nachdem die ehemalige Love Island-Kandidatin sich in Diogo Sangre verguckt hatte, suchte sie nach einem Streit mit dem Ex on the Beach-Casanova bloß tröstende Worte bei Danilo. Doch in den langen Gesprächen mit dem Schweizer schien plötzlich der Funke überzuspringen und beide stellten fest, dass sie plötzlich die erste Wahl des jeweils anderen sein könnten. Im Promiflash-Interview sprach Danilo nun über sein Verhältnis zu Aurelia.

"Am Anfang kam Aurelia für mich gar nicht infrage. Ich dachte, sie hat eine komplett andere Denkweise vom Leben und dass sie auf komplett andere Männer steht", erzählte der frühere Schweizer Die Bachelorette-Teilnehmer gegenüber Promiflash. Aufgrund des fehlenden Austauschs hatte er die Brünette als Perfect Match ausgeschlossen. Dann wurde er allerdings eines Besseren belehrt. "Nach dem Gespräch habe ich gemerkt, dass ich Aurelia komplett falsch eingeschätzt habe. Sie hat dieselbe Vergangenheit wie ich und hat auch dieselben Ansichten für die Zukunft", gab sich Danilo überrascht. Sie seien einfach auf einer Wellenlänge.

Trotz dieser Annäherung führte Aurelia wenig später einen Versöhnungsversuch mit ihrem ursprünglichen Favoriten Diogo. Für Danilo sei das nicht problematisch: "Ich habe mich gar nicht komisch gefühlt. Ich wusste, dass da etwas war und dass es nicht von einer Minute auf die andere zu Ende ist", versicherte der 26-Jährige. Überstürzen wolle er ohnehin nichts.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Juli 2021

Anzeige

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidat

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de