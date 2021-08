Muss jetzt die nächste Enkelin der Queen (95) um ihre Beziehung bangen? Erst vor wenigen Tagen war Prinzessin Eugenies (31) Ehemann Jack Brooksbank (35) bei einer feuchtfröhlichen Jacht-Party mit knapp bekleideten Models abgelichtet worden. Jetzt soll der Ehemann von Eugenies älterer Schwester Beatrice (32) ohne die schwangere Prinzessin – dafür aber mit einer anderen Frau – unterwegs gewesen sein. Edoardo Mapelli Mozzi (37) wurde anscheinend in Begleitung seiner Ex-Partnerin Dara Huang und ihrem gemeinsamen Sohn gesichtet!

Laut Daily Mail wurde der Geschäftsmann mit seiner Ex und ihrem vierjährigen Sohn Christopher, genannt Wolfie, bei einem nächtlichen Spaziergang in New York beobachtet. Das ehemals verlobte Paar teilt sich seit seiner Trennung im Jahr 2018 das gemeinsame Sorgerecht für seinen Sohn – und versteht sich anscheinend weiterhin blendend! So gut sogar, dass die drei nach der Trennung weiterhin in London unter einem Dach gelebt hatten.

Trotz des guten Drahtes zwischen der Architektin und Edoardo muss sich Beatrice aber wohl nicht allzu große Sorgen machen. Vor zwei Wochen schwärmte der Geschäftsmann nämlich auf seiner Instagram-Seite buchstäblich von seiner Ehefrau: "Du bist der freundlichste, liebevollste und wunderschönste Mensch der Welt. Danke, mein Darling – für jeden Moment mit dir", schrieb Edoardo anlässlich ihres ersten gemeinsamen Hochzeitstages.

Anzeige

Instagram / dara_huang Dara Huang in New York, August 2021

Anzeige

Tristan Fewings/Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi

Anzeige

Instagram / edomapellimozzi Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de