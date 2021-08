Na, das geht ja gut los! Gerade flimmert die Auftaktfolge von der dritten Staffel Beauty & The Nerd über die Fernsehschirme und schon kam es zur ersten Aufreger-Szene! Wie schon im Jahr zuvor sollen acht Nerds von attraktiven Mädels zu echten Flirtprofis gemacht werden! Doch schon beim ersten eigentlich entspannten Kennenlernen trat einer der Jungs ins Fettnäpfchen: Nerd Christian pfefferte Beauty Loreen einen Ball direkt in die Visage!

Das hat gesessen: Am Pool alberten die Nerds und Beautys kurz nach der Ankunft herum. Der 31-jährige Christian versuchte dabei offenbar, direkt bei einer der Damen Eindruck zu schinden – das ging aber gewaltig nach hinten los! Der Programmierer pfefferte der Ex on the Beach-Bekanntheit einen Ball ins Gesicht. Loreen flüchtete daraufhin sichtlich erschrocken in die Villa, ihre Girls hinterher. "Ich darf jetzt nicht weinen, meine Wimpern fallen ab", wimmerte sie ihren Kontrahentinnen ihr Leid vor. Der Übeltäter hatte das selbstverständlich so nicht geplant. Er habe gedacht, Loreen fange den Ball.

Ob dieser Vorfall wohl auch eine Auswirkung auf die Partnerwahl der Sendung hatte? Am Abend durften sich die Nerds nämlich die Lady aussuchen, mit der sie die Show als Team bestreiten wollen. Christian machte dabei – verständlicherweise – einen Bogen um Loreen und entschied sich stattdessen für Mounia. Die weiteren Paarungen sind: Jeremy und Ricarda, Luca und Wiktoria, Cao und Alexandra, Markus und Cecilia, Volker und Helena und Leonard und Loreen.

TVNOW / Frank Fastner Loreen, "Ex On The Beach"-Kandidatin 2020

Instagram / chris.loritz Nerd Christian

Beauty & The Nerd, ProSieben Loreen, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

