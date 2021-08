Bei GZSZ kündigten zuletzt mehrere Darsteller an, sich eine Auszeit zu nehmen. Nach Niklas Osterloh (32), der bereits vor wenigen Tagen ein vorerst letztes Mal als Paul Wiedmann in der Serie zu sehen war, gab Jörn Schlönvoigt (35) am Mittwoch bekannt: Er wird sich und seiner Figur Philip Höfer eine fünfeinhalbmonatige Pause gönnen. Doch nach den ganzen Abschieden gibt es nun auch gute Nachrichten für die Fans: Eine Figur kommt demnächst zurück – allerdings in neuer Besetzung.

Vor zwei Jahren stieg Maximilian Braun (24) bei GZSZ aus. Seine Figur Luis Ahrens ging ins Ausland. Der Schauspieler scheint sich kein Comeback mehr vorstellen zu können. Doch Luis ist trotzdem schon bald wieder dabei. Wie RTL berichtet, wird Marc Weinmann ab dem 27. September in die Rolle von Tonis (Olivia Marei) Bruder schlüpfen. Und nicht nur sein Gesicht ist neu. Der Neuzugang teasert an, dass Luis "mit ganz neuen Erfahrungen und einem neuen Mindset" zurückkehrt.

Marc hat seine ersten Drehtage bereits hinter sich und die hatten es wohl in sich. "Meine erste Szene war direkt ein kleiner Stunt auf dem Kiez. Ich hatte also meine Feuertaufe gleich am ersten Tag zu bestehen", erzählte der 23-Jährige. Insgesamt sei sein Debüt für ihn sehr schön, aber auch sehr aufregend gewesen.

Jennifer Zumbusch / Future Image / ActionPress Jörn Schlönvoigt beim RTL-Spendenmarathon im November 2019

TVNOW / Rolf Baumgartner Marc Weinmann, GZSZ-Darsteller

TVNOW / Rolf Baumgartner Marc Weinmann, Schauspieler

