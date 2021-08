Wie steht es um Tom Parkers (33) Gesundheit? Im vergangenen Jahr machte der The Wanted-Sänger öffentlich, dass er an Krebs leidet: Bei ihm wurde ein Hirntumor gefunden. Seitdem hält er seine Fans regelmäßig mit Updates zu seiner Behandlung und seinem Zustand auf dem Laufenden. Im April teilte er mit, dass sich sein Tumor deutlich verkleinert habe und er gut auf die Behandlung anspreche. Doch wie sieht das jetzt vier Monate später aus?

Auf Instagram veröffentlichte Tom einen Beitrag, in der er schreibt, dass sein Tumor weiter leicht zurückgegangen sei. Sein Zustand sei stabil. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich für diese Nachricht bin", erklärte er seinen Fans. Zudem bedankte er sich bei seiner Community für den Beistand auf seinem bisherigen Weg. "Danke an all die lieben Menschen, die mir Liebe und Unterstützung senden. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen", fasste der zweifache Vater zusammen.

Bislang gebe es jedoch keine Möglichkeit, dass Tom die Krankheit komplett hinter sich lassen kann. Sein Bandkollege Max George (32) erklärte vor wenigen Monaten im Podcast "Tom Green's Dangerous Dinners", dass die Forschung in diesem Bereich noch nicht fortgeschritten genug sei.

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker, Sänger

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker mit seinen Kindern Aurelia und Bodhi

Getty Images Tom Parker, 2013 in Kalifornien

