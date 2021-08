So süß schwärmt Prinzessin Eugenie (31) von ihrer großen Schwester. Prinzessin Beatrice (33) feierte am vergangenen Sonntag ihren 33. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag konnte sich die Enkelin der Queen (95) bereits über eine öffentliche Liebesbekundung von ihrem Mann Edoardo (37) freuen – mitsamt niedlichem Pärchen-Pic. Aber auch ihre Schwester Eugenie widmete Beatrice an ihrem Geburtstag einen Throwback-Post und gratulierte ihr mit einigen rührenden Zeilen.

Auf Instagram teilte die 31-Jährige ein kurzes Video mit sowohl einigen neueren Aufnahmen der beiden als auch mehreren Throwback-Bildern, die die beiden Schwestern als Kinder zeigen. Die meisten dieser privaten Fotos dürften den Royal-Fans vollkommen neu sein. Dazu schrieb Eugenie: "Herzlichen Glückwunsch an meine große Schwester. BeaBea, du bist sensationell und ich liebe es, dir dabei zuzuschauen, wie du tapfer und einfach du selbst bist... und bald auch eine Mami sein wirst. Ich liebe dich."

Für Beatrice waren die vergangenen Monate sicherlich sehr turbulent. Erst 2020 gaben sie und Edoardo sich in einer sehr intimen Zeremonie in Windsor das Jawort. Inzwischen erwartet das Paar bereits seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice

Instagram / edomapellimozzi Prinzessin Beatrice mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi

