Den Promi Big Brother-Weltraum beziehen zwei neue Bewohner! Aktuell flimmert die neunte Staffel der beliebten Reality-TV-Show über die TV-Bildschirme. Auf dem Big Planet und in der Raumstation geht es bereits ordentlich zur Sache. Zwischen den Kandidaten Melanie Müller (33) und Rafi Rachek (31) flogen schon richtig die Fetzen. Jetzt stoßen wieder zwei neue Teilnehmer zu der Runde dazu: Pascal Kappés (31) und Barbara Kijewski sind bei Promi BB dabei!

Am heutigen Abend ziehen live in den TV-Container Profianglerin Barbara Kijewski und Soap-Darsteller Pascal Kappés ein. Für die beiden Neuzugänge muss einer der prominenten Bewohner das Promi-BB-Weltall aber schon wieder verlassen. Der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Pascal freute sich im Sat.1-Interview im Vorfeld schon auf die große Herausforderung, die bei Promi BB auf ihn zukommt. Was wird dem Model wohl am schwersten fallen? Die größte Challange werde "mit allen Leuten in einem Raum zu schlafen. Ich bin ein Typ, der es absolut ruhig und stockfinster braucht", machte Pascal klar.

Neuzugang Barbara Kijewski kennen einige Zuschauer hingegen unter anderem als Profianglerin aus der DMAX-Show "Das Anglerduell". Auch auf den Social-Media-Kanälen der Blondine dreht sich alles um das Thema Fische und Angeln. Doch warum macht gerade eine Anglerin bei Promi BB mit? "Ich dachte: Warum nicht? Jetzt wage ich mal den Schritt aus meiner Komfortzone heraus", freute sich Barbara auf das, was ihr bevorsteht.

Sat.1 Pascal Kappés, "Promi Big Brother"-Bewohner

Sat.1 Barbara Kijewski, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Instagram / babskijewski Barbara Kijewski, Profianglerin

