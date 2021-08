Hat seine neueste Show-Teilnahme für Pascal Kappés (31) Flirtpotenzial? Seit heute Morgen ist es offiziell – der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ist in der aktuellen Staffel von Promi Big Brother dabei. Zusammen mit Barbara Kijewski wird er zu den anderen Promis in den TV-Container ziehen. Kann sich der Cast mit dem Neuzugang etwa auf einen liebeshungrigen Kandidaten gefasst machen?

"Ich bin Single und ich glaube, Flirten ist in der heutigen Zeit sowieso Standard. Bei mir generell", offenbarte Pascal im Gespräch mit Promiflash. Tatsächlich ist der Hottie seit vergangenem Dezember offiziell Single, damals trennte er sich von seiner Freundin Alex. Doch in die Vollen werde er im TV-Container nicht gehen, wie er betonte: "Alles mit einer gewissen Basis. Und da in der heutigen Zeit der Unterschied zwischen Flirten und Gentlemansein riesig ist und viele diesen Unterschied auch nicht kennen, werde ich einfach ein Gentleman sein und so sein, wie ich bin."

Grundsätzlich geht Pascal ohne Vorurteile und ganz offen auf seine künftigen TV-Mitbewohner zu: "Ich glaube, es gibt keinen Promi, den ich dort anders behandeln oder einschätzen würde, nur weil ich Dinge über ihn gesehen habe oder weiß." Ihm sei klar, dass man sich vor der Kamera oftmals anders darstellt, als man eigentlich ist.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Sat.1 Pascal Kappés, "Promi Big Brother"-Bewohner

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und seine Ex-Freundin

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés im Oktober 2019

