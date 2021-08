Die Gerüchteküche brodelt rund um Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27). Der Schauspieler und die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind. Doch immer wieder wurde in letzter Zeit über eine mögliche Trennung des Paares spekuliert. Jetzt teilte der "Wilde Kerle"-Star im Netz ein paar kryptische Zeilen. Spielt er damit etwa auf seine Beziehung mit der Influencerin an?

Jimi postete auf Instagram ein Bild, auf dem er in nachdenklicher Haltung am Meer steht. Dazu schrieb er: "Ich wähle Glück statt Leid." Will er damit sagen, dass er und Yeliz kein Paar mehr sind? Nach viel Spekulation um eine mögliche Trennung, deuteten zuletzt einige Hinweise darauf hin, dass die beiden wieder zueinandergefunden haben. Immerhin scheinen sie aktuell gemeinsam im Urlaub zu sein. Jedoch verriet ein Promiflash-Insider, dass bei dem Duo dort wohl eine ziemlich eisige Stimmung herrschte. Vor allem Yeliz soll ihrem Partner gegenüber eher abweisend gewirkt haben.

Die werdenden Eltern selbst äußerten sich bisher nicht zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus. Jimis Mutter Natascha (56) hingegen dementierte erst vergangene Woche die Trennungsgerüchte. Ihrer Meinung nach seien die total lächerlich.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht posiert am Wasser

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

