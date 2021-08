Kim Scott (46) trauert um ihre Mutter! Vor wenigen Tagen sorgte die Ex-Frau von Eminem (48) für erschütternde Schlagzeilen: Sie soll versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Berichten zufolge hatte sich die Vierfach-Mama mehrere Schnittwunden zugefügt und eine Menge Blut verloren. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert – nicht nur zur Behandlung ihrer Wunden, sondern auch für eine psychologische Beratung. Nun wird bekannt, dass Kim zuvor keine leichte Zeit durchgemacht hatte: Sie hat Ende Juli ihre Mutter verloren.

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, starb Kims Mutter Kathleen Lou Sluck am 23. Juli im Alter von 65 Jahren. Ihre Beerdigung soll sechs Tage später im US-Bundesstaat Michigan stattgefunden haben. Nähere Details zur Todesursache sind bislang nicht bekannt. Auf einer Online-Nachruf-Seite wurde unter Kims Namen eine Nachricht veröffentlicht, in der es unter anderem heißt: "Du warst alles, was ich noch hatte, Mama. [...] Ich vermisse dich mehr, als du es dir jemals hättest vorstellen können."

Kims Tochter Hailie Jade (25) postete am 26. Juli auf ihrem Twitter-Account ebenfalls einen Beitrag, in dem sie rührend Abschied von ihrer Großmutter nahm. Zu einer Reihe gemeinsamer Fotos schrieb sie: "Du wirst für immer einen wichtigen Platz in meinem Herzen haben. Ich hab dich lieb, Oma."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

