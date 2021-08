Erschreckende Neuigkeiten von Simone Biles (24)! Zuletzt hatte die Turnerin die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als sie bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen verkündete, dass sie aus einigen Wettkämpfen zurücktreten werde. Die Goldmedaillen-Gewinnerin entschied sich aufgrund ihrer mentalen Gesundheit zu der Pause. Auf Social Media gab die erfolgreiche WM-Teilnehmerin ihren Fans nun erneut ein beunruhigendes Update. Die Sportlerin gestand nun nämlich, dass sie kürzlich von einem Hund gebissen worden sei.

Auf Instagram wandte sich die 24-Jährige an ihre Community und erzählte von dem schmerzhaften Zusammentreffen mit dem Deutschen Schäferhund. Dabei zeigte sie zudem die tiefen Bisswunden an ihrer rechten Hand. "Hier ist ein Update meines Fingers, in den mich der Hund gebissen hat", begann die in Ohio geborene Turnerin zu erzählen bevor sie hinzufügte: "Mit Deutschen Schäferhunden ist nicht zu scherzen". Simone erläuterte zudem, dass sie selbst ihr ganzes Leben lang mit Schäferhunden zusammengelebt habe und mit dieser Hunderasse groß geworden sei "und ich wurde noch nie gebissen".

Genauere Details über den Vorfall sind nicht bekannt, doch Simone schien trotz ihrer Verletzung noch zu Scherzen aufgelegt zu sein. "Dieser Hund auf dem Bauernhof hat einfach gesagt 'heute nicht'", schrieb das Ausnahmetalent humorvoll. Doch die Freundin von Jonathan Owens (26) wollte ihre Wunden offenbar dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen, wie sie anschließend verriet. "Ich war beim Arzt, um eine Tetanusspritze zu bekommen", versicherte Simone in ihrem Post.

Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Bildes Wunde von dem Hundebiss

Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles im August 2021

Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de