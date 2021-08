Bachelor in Paradise geht in die nächste Runde – doch was halten die ehemaligen Kandidaten von diesem Comeback? Nach einer einjährigen Pause kehrt das beliebte Datingformat zurück, in dem Männer und Frauen aus vorherigen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln noch einmal die Chance auf ihre große Liebe wittern. Im Promiflash-Interview verraten Marco Cerullo (32) und Christina Graß (33), wie sie zu einer neuen Season stehen.

Christina und Marco lernten sich bei "Bachelor in Paradise" kennen und sind – abgesehen von einer kurzen Pause – seitdem ein echtes Traumpaar. Auf eine neue Staffel haben sie deshalb große Lust. "Wir freuen uns total, dass es wieder produziert wird und sind sehr gespannt auf die neuen Folgen. In diesem Format sind die Kandidaten frei und selbstbestimmt", betonte die Beauty. Die Teilnehmer würden nicht auf ihre Dates warten und jeder könne selbst entscheiden, mit wem er Zeit verbringen möchte.

Auch ihr Liebster steht voll auf die Kuppelshow: Sie sei einfach anders als "Der Bachelor" und "Die Bachelorette", da dort die Chance, sich zu verlieben, einfach zu gering sei. "Bei 'Bachelor in Paradise' sieht es anders aus: Die Kandidaten sind dort 24/7 zusammen. Wer möchte, kann den ganzen Tag mit seinem Couple oder seinem Schwarm verbringen", meinte Marco. Dass Paul Janke (39) erneut als Barkeeper den Liebessuchenden zur Seite stehen wird, findet das Pärchen super – er habe viel Lebenserfahrung und sei eine gute Unterstützung.

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Instagram / marcocerullo_official Christina Graß und Marco Cerullo mit ihrem Hund

Instagram / jankepaul Paul Janke, Ur-Bachelor

