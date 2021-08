Da horchen die Zuschauer auf! Chris Broy ist zurzeit bei Kampf der Realitystars zu sehen. Für Aufsehen sorgte bereits vor der Ausstrahlung, dass der Personal Trainer sich kurz nach den Dreharbeiten von seiner Verlobten Evanthia Benetatou (29) trennte. Als er seinen Mitstreiter Mike Heiter (29) über den Exit von dessen Freundin Laura Morante (30) hinwegtrösten wollte, wählte er in der heutigen Folge vielsagende Worte: Deutete Chris seine toxische Beziehung zu Eva in dem TV-Format etwa schon an?

Nachdem Mike seine Laura verabschieden musste, suchte er Trost bei seinem Leidensgenossen Chris – schließlich muss auch der ehemalige Sommerhaus-Bewohner ohne seine damalige Partnerin auskommen. Doch der Fitness-Fan hat einen überraschenden Rat: "Das ist eine neue Chance, du wirst sehen. Ich finde es sogar einfacher alleine." Die gemeinsamen TV-Erlebnisse mit Eva scheinen ihn nachhaltig geprägt zu haben.

Kurz darauf setzte Jenefer Riili noch einen drauf: "Ich hab ihm gerade eben im Pool gesagt: 'Wenn wir hier raus sind, ist das mit Eva das Erste, was du klären musst!'" Bedenkt man Chris' gestrige Statements zur Beziehung mit der Mutter seines Kindes, erhält diese Aussage noch viel größeres Gewicht.

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

RTLZWEI Jenefer Riili und Chris Broy bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de