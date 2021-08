Marco Cerullo (32) und Christina Graß (33) feiern Jubiläum! Die beiden hatten sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt und sich in einander verliebt. Kurz darauf verlobte sich das Pärchen zwar sogar live im Fernsehen, doch schockte dann im Dezember 2020 seine Fans mit der Trennung. Endgültig war das Liebesaus allerdings nicht, die beiden haben wieder zueinandergefunden. Mittlerweile sind Marco und Christina schon seit zwei Jahren zusammen.

"Wer hätte damals bei 'Bachelor in Paradise' gedacht, dass wir jemals ein Paar werden?", fragte sich Marco auf Instagram und teilte einen kurzen Clip mit süßen Pärchenmomenten. "Wir hatten Höhen und Tiefen. Das Wichtigste war aber immer, dass wir einander festgehalten haben. Danke, dass du immer für mich da bist. Du bist einfach eine so tolle Frau", schwärmte er weiter von seiner Partnerin. Auch Christina richtete im Netz süße Worte an ihren Liebsten und betonte, dass eine Beziehung nicht immer einfach sei, aber es sei wichtig, daran zu arbeiten und zusammenzuhalten.

Im Liebestalk mit Promiflash verrieten die beiden, warum es zwei Jahre nach ihrer TV-Teilnahme noch immer so gut zwischen ihnen passt. Vor allem ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten matchen einfach: "Es gibt immer Momente, in denen es gut ist, dass er so spontan ist. In anderen Situationen passt es aber auch, wenn ich auf der Bremse stehe", meinte die 32-Jährige. Marco fügte hinzu, dass sie sich einfach in vielen Bereichen ergänzen würden. "Wir sind ein wirklich gutes Team!"

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß

Instagram / marcocerullo_official "Bachelor in Paradise"-Paar Marco und Christina

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß im April 2021

