Evgeny Vinokurov (30) könnte nicht glücklicher sein! Im Privatleben des Let's Dance-Profis tut sich derzeit so einiges: Erst im Juli hat der Tänzer nämlich bekannt gegeben, dass er und seine Freundin Nina Bezzubova bald den Schritt vor den Altar wagen werden – das Paar hat sich verlobt. Das ist aber längst nicht die einzige schöne Nachricht von Evgeny und seiner Liebsten. Der TV-Star verrät jetzt nämlich: Die beiden erwarten gemeinsamen Nachwuchs.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 30-Jährige ein Foto von sich und seiner Verlobten und verkündete, ganz besondere Nachrichten für seine Fans zu haben. "Wir werden Eltern", ließ er daraufhin die Bombe platzen und betonte, wie glücklich er deshalb ist. "Für mich ist es was absolut Magisches. Ich habe immer davon geträumt, mit 30 mein erstes Kind zu bekommen und da sind wir: Ich werde Papa mit 30. Ich bin aufgeregt und unglaublich happy", führte er aus und gab zu, noch gar nicht richtig zu begreifen, was auf ihn zukommen wird. In welchem Monat seine Liebste ist, gab Evgeny zwar noch nicht preis – auf dem Foto lässt sich aber bereits ein kleiner Babybauch erahnen.

Das Warten auf den Nachwuchs bedeutet für den Sportler offenbar ein Wechselbad der Gefühle, denn neben Aufregung und purer Freude kommen auch ab und zu Zweifel auf. "Ich habe manchmal Angst, da ich denke, dass ich es nicht schaffe, ein guter Papa zu sein und ich will ein sehr gutes Beispiel für meine Kinder sein", teilte er seine Gedanken mit den Fans. Nichtsdestotrotz platze er innerlich fast vor Freude und sei gespannt, was ihn erwartet.

Instagram / evgenyvinokurov Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Profitänzer

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und seine Partnerin Nina Bezzubova

