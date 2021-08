Jetzt äußert sich Paco Steinbeck (46) zu seinem Candle-Light-Dinner mit Janine Pink (34) bei Promi Big Brother! Vor einigen Tagen wurde es im TV-Weltall ganz romantisch: Weil Paco es gelang, eine Weile auf seine geliebten Zigaretten zu verzichten, bekam er ein Abendessen mit Janine Pink geschenkt – der Superhändler und die Ex-Promi-BB-Siegerin daten sich seit Kurzem. Paco hätte jedoch nichts dagegen gehabt, wenn das geheim geblieben wäre.

"Es gibt Menschen, die würden das Thema jetzt ausschlachten wollen. So bin ich nicht und das möchte ich auch nicht. Eigentlich wäre es mir lieber, uns aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, um uns besser kennenzulernen. Jetzt weiß es jeder", erklärte der 46-Jährige nach seinem Exit gegenüber Promiflash. Janine war es, die die Romanze öffentlich gemacht hat. Übel nehme Paco ihr das aber nicht. "Ganz im Gegenteil. Ich finde es auch mutig von ihr, dass sie mich besucht hat", betonte der TV-Star.

Ihr Besuch in der TV-Show sei sogar eine "superschöne Überraschung" gewesen. Auch wenn so ein Date unter Beobachtung doch etwas gewöhnungsbedürftig für Paco war. "Es ist schwierig, wenn Kameras dabei sind. So ist man nicht ganz unter sich", erklärte der Antiquitätenhändler gegenüber Promiflash. Obwohl 300 Kilometer zwischen ihm und Janine liegen, wolle er die einstige Promis unter Palmen-Teilnehmerin nach wie vor näher kennenlernen.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Paco Steinbeck, Händler

Janine Pink im August 2020

"Promi Big Brother"-Kandidat Paco Steinbeck

