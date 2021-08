Wieso fällt es einigen The Biggest Loser-Teilnehmern nach der Show so schwer, ihr Gewicht zu halten? Die beliebte Abnehmshow konnte schon sehr vielen Menschen helfen, ihr Übergewicht loszuwerden und ein völlig neues Leben zu beginnen. Doch einige Kandidaten straucheln später im Alltag – auch Chanté räumte vor wenigen Wochen ein, dass ihr Selbstbild nach den Dreharbeiten zerstört gewesen sei. Doch woran liegt es, dass die Zeit zu Hause zu einer weiteren Herausforderung werden kann?

Nachdem Camp-Bewohner in kurzer Zeit sehr viel Gewicht verloren haben, können sie mit "massiver Traurigkeit und Angst" kämpfen, weiß Hassina Bahlol-Schröer. Sie wird in der kommenden Staffel als Mental-Coach fungieren. "Diese Gefühle werden keine neuen Gefühle sein, aber sie sind vermutlich über Jahre durch übermäßiges Essen kompensiert worden. Angst deshalb, weil die Rückkehr in das gewohnte Umfeld auch die alten Belastungsfaktoren mit sich bringen könnte und die Kandidaten nicht mehr in der unterstützenden Gruppe sind", schildert sie gegenüber Promiflash In ihren Augen sei es mit die schwerste Zeit, "weil die Kandidaten erst die Erfahrung machen müssen, dass sie stark und handlungsfähig sind." Sie empfehle, sich auch nach dem Format Unterstützung zu suchen, um eine erneute Abwärtsspirale zu vermeiden.

Hassina möchte den Kandidaten Werkzeuge und Handlungsstrategien mitgeben, um mögliche Probleme im Alltag zu meistern. "Meine Aufgabe ist es zu ermitteln, welche seelischen Faktoren zum Übergewicht beigetragen haben oder noch beitragen und entsprechende Werkzeuge sowie Strategien unseren Couples aufzuzeigen, um mit diesen Belastungsfaktoren besser umzugehen", erklärt die Expertin im Gespräch mit Promiflash.

"The Biggest Loser – Family Power Couples" ab 30. August 2021 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

SAT.1 Chanté bei "The Biggest Loser"

© SAT.1/Ben Pakalski Ramin Abtin, Dr. Christine Theiss, Dr. Christian Westerkamp und Hassina Bahlol-Schröer

© SAT.1/Ben Pakalski Das Team von "The Biggest Loser – Power Couples"

