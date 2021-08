Sie strahlen um die Wette! Roberto Blanco (84) und seine Ehefrau Luzandra Strassburg sind seit mittlerweile fast acht Jahren miteinander verheiratet. Der Schlagersänger war zuvor ganze 50 Jahre mit seiner ersten Ehefrau Mireille zusammen und ist Vater von drei Kindern – unter anderem der Reality-TV-Bekanntheit Patricia Blanco (50). Dass er seinen derzeitigen Lebensabschnitt in vollen Zügen genießt, zeigte der Künstler jetzt auf einem Event: Auf den neusten Bildern turteln Roberto und Luzandra wie Frischverliebte!

Im Garten des Schlosspark Theaters in Berlin nahmen die beiden an der alljährlichen Pressekonferenz teil – der Entertainer ist auf der Seite des Hauses bereits als Schauspieler aufgeführt und wird wohl in der kommenden Zeit dort auf der Bühne in Erscheinung treten. Auf den Schnappschüssen von der Veranstaltung posieren Roberto und Luzandra lachend miteinander und wirken sehr happy! Liebevoll legt der 84-Jährige seiner aus Kuba stammenden Ehefrau auf einer der Aufnahmen die Arme um die Hüfte, während diese gekonnt einen Kussmund für die Fotografen formt.

Dass Roberto wieder strahlen kann, ist dabei gar nicht so selbstverständlich. Im März dieses Jahres hat die Gesundheitskrise die Familie des Sängers hart getroffen. Sein jüngerer Bruder Victor war in seiner Heimatstadt Beirut aufgrund eines Sturzes ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort wurde eine Covid-Infektion bei ihm festgestellt. "Er hatte keine Symptome, doch er starb nach drei Tagen", hatte Robert gegenüber Bild schweren Herzens berichtet.

Nicole Kubelka / Future Image Roberto Blanco und Luzandra Strassburg im Schlosspark Theater in Berlin, August 2021

ActionPress Roberto Blanco und Luzandra Strassburg beim SemperOpernball im Februar 2020

Getty Images Roberto Blanco auf dem Chio World Equestrian Festival in Aachen, 2010

