Die beiden Goodbye Deutschland-Auswanderer Oksana Kolenitchenko (33) und ihr Mann Daniel geben auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig Einblicke in ihr Leben in den USA: Dabei wirkt der Alltag mit ihren beiden Kindern Arielle (5) und Milan (6) oftmals wie aus dem Bilderbuch. Doch hinter den Kulissen kommt es ab und zu zu Reibereien: Oksana und Daniel geraten nämlich manchmal aneinander – und in diesen Situationen kann es schon mal ziemlich laut werden!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan jüngst wissen, ob es in Oksana und Daniels Ehe auch mal Streit gibt. "Holla, die Waldfee", antwortete die Blondine daraufhin und berichtete: "Wir streiten vor allem, wenn es ums Geschäft geht – und wir streiten beide laut, manchmal sehr laut." Die TV-Auswanderer seien "zwei Alphatiere", keiner der beiden wolle sich "die Butter vom Brot nehmen" lassen.

Dass Oksana und Daniel laut streiten, sei allerdings sehr gut – und das aus einem guten Grund. "Dadurch ist es raus und nichts staut sich auf, sodass wir ganz schnell gemeinsam versuchen, auf einen Nenner zu kommen", erklärte die 33-Jährige. Nach über 14 gemeinsamen Jahren hätten die beiden ihren eigenen Weg gefunden, mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen.

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko, "Goodbye Deutschland"-Auswanderer

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko im August 2021 in Las Vegas

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrer Familie in Las Vegas

