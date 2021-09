Welcher Kandidat soll Love Island heute verlassen? Weil es in der aktuellen Staffel bislang noch nicht so heiß herging wie sonst, bekamen die Teilnehmer in der vergangenen Folge die Chance, sich neu zu vercoupeln. Allerdings fanden sich dabei nur zwei Pärchen: Andrina (28) und Martin entschieden sich füreinander – und Robin bildete ebenfalls ein neues Couple mit der DJane Jess. Alle anderen Islander müssen zittern. Die Promiflash-Leser haben schon vor der heutigen Sendung abgestimmt: Welcher Hottie soll die Heimreise antreten?

In der Promiflash-Umfrage waren sich die Leser ziemlich einig, welcher Kandidat heute die Villa verlassen soll. Mit insgesamt 641 Stimmen (62 Prozent, Stand 8. September 2021, 14: 20 Uhr) landete der Stadtbahnfahrer Jannik ganz oben auf der Abschussliste, was durch sein Liebes-Drama auf der Insel eigentlich kein Wunder sein dürfte. Der Barkeeper Kaan belegte im Voting mit 182 Stimmen (17,6 Prozent) den zweiten Platz – und muss demnach heute Abend wohl ebenfalls bangen.

Die Girls hingegen dürften sich nach der Umfrage etwas sicherer fühlen: Nur 91 Leser (8,8 Prozent) stimmten ab, dass die TV-Bekanntheit Lena heute ihre Koffer packen soll. Noch weniger Stimmen bekam Lisa. Die Friseurin erhielt insgesamt 46 Votes (4,4 Prozent) – und muss sich demnach wohl erst einmal keine Sorgen über eine Heimreise machen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Lena Schiwiora und Jannik bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Kaan

Instagram / lisa_marie_gaul Lisa-Marie Gaul, "Love Island"-Kandidatin 2021

