Eifert Kylie Jenner (24) ihrer Schwester Kim Kardashian (40) nach? Erst vor wenigen Tagen verkündete die Unternehmerin auf Social Media, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Schon jetzt präsentierte sie Fans mehrere stylishe Outfits mit ihrer wachsenden Babykugel. Ihr neuester Look erinnert aber an eine ganz bestimmte Person – ihre ältere Schwester Kim. Die trug während ihrer Schwangerschaft 2015 fast das gleiche Kleid!

Kylie postete am Freitag auf Instagram zwei Bilder von sich in einem schwarzen Spitzen-Dress. Keeping up with the Kardashians-Fans dürften sich an einen ganz schön ähnlichen Babybauch-Style von Kim erinnern. Als sie 2015 hochschwanger ein Event in Los Angeles besuchte, trug sie fast dasselbe Outfit. Während Kim dazu eine üppige silberne Kette und dunklen Lippenstift kombinierte, hielt es Kylie eher dezent. Ob die junge Mutter ihre Schwester als Vorbild sieht? Nicht nur in Sachen Mode scheint die 24-Jährige sich ein Beispiel an Kanye Wests (44) Noch-Ehefrau zu nehmen, denn Kylie möchte genauso wie ihre Schwester später vier Kinder haben.

Die Kylie-Cosmetics-Gründerin hat bereits eine dreijährige Tochter mit Rapper Travis Scott (29). Jetzt erwartet das On-off-Paar ihr zweites gemeinsames Kind. Doch anders als bei ihrer ersten Schwangerschaft meidet die TV-Bekanntheit dieses Mal, wie es scheint, nicht so sehr die Öffentlichkeit.

Getty Images Kim Kardashian, November 2015

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, September 2021

Getty Images Travis Scott, Kylie Jenner und Stormi Webster

