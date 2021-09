Miles Teller (34) hat Corona! Der Schauspieler ist Berichten zufolge noch nicht gegen das Virus geimpft worden, was ihm nun zum Verhängnis werden sollte. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Miles die ursprüngliche Rolle von Armie Hammer (35) in der neuen Serie "The Offer" übernehmen wird. Jetzt musste das Set kurz nach Drehbeginn wegen der Coronaerkrankung des "Whiplash"-Darstellers geschlossen werden.

Ein Insider berichtete gegenüber Daily Mail, dass der Dreh der neuen Serie "The Offer" am 29. August gestoppt werden musste. "Miles Teller ist nicht geimpft. Er weigerte sich sogar, sich testen zu lassen. Jetzt hat er das Virus ans Set gebracht und alles musste geschlossen werden", erzählte er. Lauren Hozempa, die Pressesprecherin des Schauspielers dementierte die Anschuldigungen jedoch. Ein Sprecher der Paramount-Studios, in denen die Serie produziert wird, bestätigte nur: "Als Vorsichtsmaßnahme haben wir vorerst die Produktion eingestellt. Wir werden uns an alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften halten und die Situation weiter beobachten."

Die Serie, die sich um das Making-of des Kultfilms "Der Pate" aus dem Jahr 1972 dreht, soll im kommenden Jahr erscheinen. Neben Miles übernimmt unter anderem auch Tom Hanks (65)' Sohn Colin Hanks (43) und "Sneaky Pete"-Darsteller Giovanni Ribisi (46) eine Rolle darin.

