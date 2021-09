Die Buffy-Darstellerin Sarah Michelle Gellar (44) ist seit fast zwei Jahrzehnten glücklich mit ihrem Freddie Prinze Junior (45) verheiratet. Die beiden führen ein liebevolles Vorzeige-Eheleben und lassen Fans immer wieder an ihrem Privatleben teilhaben. So zeigt sich das Paar stets verliebt wie am ersten Tag. Doch nun passierte der Schauspielerin beinahe ein peinlicher Fauxpas. Sarah Michelle hätte fast ihren Hochzeitstag vergessen!

Auf Instagram postete sie ein nostalgisches Schwarz-Weiß-Bild ihrer Hochzeit und bedankte sich darunter bei ihren Freunden, die sie gerade noch rechtzeitig an ihren eigenen Hochzeitstag erinnern konnten. Die 44-Jährige hatte sich zuvor im Datum geirrt und dachte, das Ehejubiläum sei erst am nächsten Tag. Sie nahm die Sache aber mit Humor und wandte liebevolle Worte an ihren Ehemann: "Alles Gute zum Hochzeitstag – heute, morgen, oder an jedem anderen Tag, den ich zukünftig für unseren Hochzeitstag halten werde!"

Ein fast vergessener Jahrestag kann die beiden aber nicht auseinanderbringen. So hatte Freddie schon in einem früheren Interview mit US Weekly von seiner Frau geschwärmt und das Geheimnis ihrer Liebe verraten: "Sarah und ich sind sehr privat. Wir versuchen, uns immer gegenseitig zum Lachen zu bringen und wir wissen einfach, wer wir sind."

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

Getty Images Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar im Januar 2020

