Haben Marcel Maurice Neue (32) und Laura Hink etwa schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung vollzogen? Am Set von Berlin - Tag & Nacht haben sich die beiden Darsteller im vergangenen Jahr kennengelernt. Auch wenn sie dort Bruder und Schwester verkörpern, sprang im Dezember schließlich der Funke über und die beiden wurden ein Liebespaar. Im Promiflash-Interview verriet Marcel nun außerdem, ob sie schon zusammen wohnen.

"Wir wohnen noch getrennt – die Laura wohnt ja in einer WG. Ich wohne alleine, was ich ehrlich gesagt auch viel entspannter finde”, begann der Krätze-Darsteller zu berichten. Auch wenn die beiden bisher noch in getrennten Wohnungen leben, planen sie, irgendwann mal zusammenzuziehen. Dabei wollen sie sich jedoch noch etwas Zeit lassen und nichts überstürzen. "Man weiß nicht, was kommt, aber ist schon angedacht. Aber jetzt nicht von heute auf morgen", versicherte der 32-Jährige.

Auch über das Thema Küssen sprachen die Berliner ganz offen in dem Gespräch. So erklärte Marcel, dass er schon beim ersten Kuss im Taxi Vollgas gegeben und es nicht bei einem freundschaftlichen Bussi belassen habe. "Ein intensiver, inniger Kuss war das schon. Mit Zungenumschlag, wenn ihr es genau wissen wollt. Es ging schon so 20 Minuten", erinnerte sich der Schauspieler zurück.

RTL 2 Marcel Maurice Neue und Laura Hink im Sommer 2021

Instagram / laura__hnk Laura Hink und Marcel Maurice Neue im August 2021

Instagram / marcelneue Marcel Maurice Neue und Laura Hink im September 2021

