Findet der große Familienstreit der Gallagher-Brüder jetzt endlich ein Ende? Noel (54) und sein Bruder Liam Gallagher (48) wurden einst mit ihrer Band Oasis weltbekannt. Doch der familiäre Frieden innerhalb der Band hielt nicht lange an: Die Brüder zofften sich so sehr, dass ihre Band daran zerbrach. Doch immer wieder geben die beiden den Fans Anlass zur Hoffnung, dass sie das Kriegsbeil irgendwann begraben werden – so wie auch jetzt, denn: Noel machte seinem Bruder Liam öffentlich ein großes Kompliment!

In dem "How To Wow"-Podcast offenbarte Noel, dass er der Meinung ist, dass sein Bruder in seiner Solokarriere erfolgreicher gewesen sei als er selbst. "Er gibt große Konzerte, er verkauft mehr Platten als ich und er verkauft mehr Tickets als ich", sprach der 54-Jährige von seinem Bruder. Es freue ihn, dass Liam "sein Ding" mache und wisse, welches musikalische Vermächtnis er hinterlassen möchte. "Das ist gut für ihn", weiß Noel.

Doch trotz des wohl größeren Erfolges seines Bruders lehnt sich Noel musikalisch keineswegs zurück. Die Aussicht auf Erfolg allein dürfte wohl auch nicht der Grund sein, warum Liam und Noel Musiker geworden sind. Auch Noel arbeitet aktuell an seinem vierten Solo-Studioalbum. "[Liam] macht sein Ding und ich mache meins, und wir sind beide ziemlich glücklich damit im Moment", stellte der Sänger klar.

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

Getty Images Noel Gallagher, Musiker

Getty Images Noel Gallagher in Nashville, Tennessee, im Jahr 2018

