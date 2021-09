Ist Stacey Solomon (31) schon längst stolze Vierfachmutter? Die Gerüchteküche brodelte schon viel länger – doch im Juni dieses Jahres bestätigte die britische Sängerin, dass sie wieder schwanger ist. Nach drei Jungs dürfen sie und ihr Mann Joe Swash sich jetzt tatsächlich über eine Tochter freuen. Aber hat die Kleine schon längst das Licht der Welt erblickt? Auf neuen Aufnahmen der Rothaarigen scheint ihr Babybauch verschwunden zu sein.

In ihrer Instagram-Story präsentierte Stacey eine neue Klamotten-Kollektion und zeigte glücklich eines ihrer Lieblingsteile: ein beiges Oberteil mit Rüschen. Unter dem weit ausfallenden Langarmshirt fehlte von ihrer runden Kugel jedoch jede Spur. "Du siehst gar nicht mehr schwanger aus", sendete ein Fan ihr daraufhin eine skeptische Nachricht. Allerdings muss sich die Community der 31-Jährigen auch weiterhin in Geduld üben: Stacey ist nämlich noch schwanger. In der nächsten Videosequenz krempelte sie ihr Oberteil nach oben und enthüllte zum Beweis das nackte Babybäuchlein.

"Ich schwöre, dass ich das Baby noch nicht im Geheimen bekommen habe und einfach hier zurückgekommen bin, als wenn nichts passiert wäre", versuchte sie ihre Follower daraufhin zu beruhigen und versprach, im Fall der Fälle Bescheid zu geben: "Ich werde euch sagen, wenn ich in den Wehen bin – aber hoffentlich habe ich noch ein paar mehr Wochen."

Instagram / staceysolomon Sängerin Stacey Solomon

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon

