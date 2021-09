Megan Fox (35) lässt die Temperaturen bei den MTV Video Music Awards ordentlich ansteigen! Die US-Amerikanerin ist nicht nur für Auftritte in Film und Fernsehen bekannt – über die Zeit hat sie sich auch zu einer waschechten Fashionista gemausert. Immer wieder wirft sie sich in sexy und teils sehr gewagte Outfits – und löst damit bei ihren Fans schiere Begeisterung aus. Auch bei den diesjährigen VMAs wusste die Leinwandschönheit, wie sie wieder alle Blicke auf sich ziehen kann!

Für ihren Auftritt bei der Veranstaltung in New York City am vergangenen Sonntag stach Megan mit ihrem Look unter den Gästen hervor. Doch das ist wohl kein Wunder – schließlich überlässt sie kaum etwas der Fantasie. Ihr wadenlanges Kleid ist aus hautfarbenem, transparenten Stoff. Gut sichtbar ist darunter ihr Slip, der ihren Popo nur sehr spärlich bedeckt. Ihr Freund Machine Gun Kelly (31) ist da schon deutlich angezogener: Er trug zu diesem Anlass einen roten Glitzeranzug.

Doch nicht nur Megan zeigte an diesem Abend viel nackte Haut: Sängerin Ashanti (40) posierte auf dem roten Teppich in einer schwarzen Kombination aus Rock und Bändern. Welcher Look gefällt euch besser? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Getty Images Ashanti bei den MTV Video Music Awards 2021

