Was für ein Auftritt! Seit Anfang 2020 geht Nicole Scherzinger (43) nun schon mit dem ehemaligen Rugby-Spieler Thom Evans (36) durchs Leben. Die beiden begeistern ihre Fans immer wieder mit süßen Pärchen-Pics – zuletzt hatten die Pussycat Dolls-Frontfrau und der Schotte Einblicke in ihr gemeinsames Work-out gegeben. Zu einem anderen Anlass glänzten die beiden jetzt nicht beim Sport, sondern elegant auf dem roten Teppich! Bei einer Gala in Venedig präsentierten sich Nicole und Thom als hottes Couple!

Das Paar nahm am amfAR-Event teil, das im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig stattfand. Thom und Nicole setzten auf dem Red Carpet gekonnt ihre Reize in Szene: Die Beauty wählte ein weit ausgeschnittenes schwarzes Kleid mit Glitzerelementen und hohem Schlitz am Bein. Ihr nicht minder heißer Partner überzeugte im klassischen Anzug mit Fliege – ebenfalls in Schwarz!

Abseits der glamourösen Welt der Luxus-Events muss sich die 43-Jährige derweil mit einer Klage auseinandersetzen. Die Gründerin der Pussycat Dolls, Robin Antin (60), hatte Nicole wegen der angeblichen Verletzung ihrer Vertragspflicht angeklagt. Demnach wolle die Sängerin für die anstehende Tour der Band eine höhere Gage als ursprünglich vereinbart wurde.

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger bei dem amfAR-Event, Filmfestspiele Venedig 2021

