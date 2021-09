Das lässt Nathalie Volk (24) nicht so einfach auf sich sitzen! Die Mutter der ehemaligen GNTM-Kandidatin hatte gerade erst in einem Interview ganz ungefiltert ihre Meinung über die Beziehung ihrer Tochter zu ihrem Verlobten Timur geäußert. Viktoria Volk stellte unter anderem die Vermutungen auf, dass er den Kontakt zu ihrer Tochter verhindere und dass er das Model kontrolliere. Für diese Spekulationen hatte Nathalie nun deutliche Worte übrig.

In einem langen Statement in ihrer Instagram-Story reagiert sie nun auf das Interview ihrer Mutter und schießt zurück: "Da hat gerade eine Person über mich geredet, die auf Mitleid gemacht hat. Ich blockiere nur Leute, die mich versuchen zu beeinflussen. Ich bin alt genug, dass ich mir von niemanden sagen lassen muss, was gut für mich ist." Sie merke selbst, ob es ihr gut gehe oder nicht und sie hätte schon gar keine "Angst" vor ihrem Partner Timur. Er gefalle der 24-Jährigen so wie er ist – inklusive seiner Vergangenheit. So macht sie unmissverständlich klar: "Ich bin eine Geisel? Äh, nö!"

Nach der feurigen Verteidigung ihrer Beziehung und Richtigstellung der Spekulationen macht Nathalie ihrer Mutter noch abschließend eine Ansage. Dabei macht sie ihr nun selbst schwere Vorwürfe: "Ich gehe bestimmt nicht in ein Haus zurück, aus dem ich rausgeworfen wurde, obwohl ich es mitfinanziert habe."

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

Instagram / nathalievolk Viktoria und Nathalie Volk

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur, Juni 2021

