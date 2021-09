Gabby Petitos Familie drückt ihren Schmerz öffentlich aus. Vor ein paar Tagen machten schreckliche Nachrichten die Runde: Die Influencerin kehrte von einem Van-Trip mit ihrem Verlobten Brian Laundrie nicht mehr zurück. Die Polizei fand daraufhin eine Leiche, bei der es sich um die Vermisste handeln könnte. Während die Ergebnisse der Autopsie noch ausstehen, melden sich Familienmitglieder der 22-Jährigen nun im Netz.

TJ Schmidt, Gabbys Bruder, teilt ein Foto von ihr auf Instagram – und versucht, seine Gefühle in Worte zu packen: "Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht mehr weiter. Mein Herz ist gebrochen." Ein ähnliches Bild des Webstars postet auch Vater Joseph. "Sie hat die Welt berührt", schreibt er dazu. In den Kommentarspalten nehmen ihre Follower Anteil an ihrem schrecklichen Schicksal.

Neben dem Verschwinden von Gabby beschäftigt die Polizei auch ihr Partner Brian. Dieser verweigerte eine Aussage und kehrte nach einem Wanderausflug Ende vergangene Woche ebenfalls nicht mehr zurück. Er galt in dem Fall bisher als "Person von Interesse".

Instagram / gabspetito Gabby Petito, Webstar

Instagram / gabspetito Gabby Petito, Influencerin

Instagram / gabspetito Gabby Petito und ihr Verlobter Brian Laundrie

