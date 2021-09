Holla, wenn ihren Fans bei diesem Anblick nicht heiß wird...! Olivia Rodrigo (18) erlangte größere Bekanntheit mit ihrer Rolle der Nina Salazar-Roberts in "High School Musical: The Musical: The Series". Doch von ihrem braven Disney-Image hat sich die Beauty schon lange verabschiedet. Die Sängerin zeigt sich immer wieder mal von ihrer sexy Seite – so wie jetzt: Auf einem Red-Carpet-Event überraschte Olivia mit einem unfassbaren De­kolle­té!

Neben Stars wie Kaia Gerber (20) und Jacob Elordi (24) war die 18-Jährige am Samstagabend zu Gast auf der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures. Dem verturtelten Paar stahl die "good 4 u"-Interpretin jedoch glatt die Show – und das mit einem ziemlich aufreizenden Outfit: Olivia flanierte in einer schwarzen Robe mit extravagantem Ausschnitt über den roten Teppich. Dabei ließ die Beauty ganz schön tief blicken – gerade so waren ihre Brüste mit ein wenig Stoff bedeckt.

Fashion-Fans dürfte dieser Look aber ziemlich bekannt vorkommen, denn ganz offensichtlich hat sich die Musikerin von einer wahren Stilikone inspirieren lassen: Hailey Bieber (24)! Die Gattin von Sänger Justin Bieber (27) war nämlich in einem beinahe identischen Dress vor knapp zwei Wochen über den Red Carpet der Met Gala spaziert.

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi bei der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures

Getty Images Olivia Rodrigo, Schauspielerin

Getty Images Hailey Bieber im September 2021

