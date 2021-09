Bald hat das Warten ein Ende! Die erste Staffel von Emily in Paris hatte im Herbst 2020 ein Millionenpublikum begeistert. Kein Wunder also, dass die Geschichte über die US-Amerikanerin Emily (gespielt von Lily Collins, 32), die in der französischen Hauptstadt einen Neuanfang wagt, eine Fortsetzung bekommen sollte – Staffel zwei wurde diesen Sommer bereits abgedreht. Und jetzt gibt es auch schon erste Bilder der neuen "Emily in Paris"-Folgen!

Für alle Pressevertreter veröffentlichte Netflix bereits vor der Ausstrahlung der Serie mehrere Szenenbilder aus der zweiten Staffel. Auf einigen Schnappschüssen ist Hauptdarstellerin Lily Collins als Emily in stylischen Looks zu sehen, auf anderen Bildern ihre Freundin Mindy (Ashley Park, 30) oder On-Off-Flirt Gabriel (Lucas Bravo). Und auch der neue Hottie der Staffel wird bereits gezeigt: Ganz romantisch stehen Emily und Alfie, gespielt von Lucien Laviscount (29), an der Seine vor dem leuchtenden Eiffelturm.

Worauf dürfen sich die Fans in den kommenden Episoden überhaupt freuen? Laut einer Kurzbeschreibung der Streamingplattform steckt Emily mitten in der Dreiecksbeziehung mit Gabriel und Camille – bis sie Alfie kennenlernt. Der zynische Londoner verdreht der Beauty mächtig den Kopf... Ende des Jahres soll die Fortsetzung endlich veröffentlicht werden.

STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX Lily Collins und Lucas Bravo in der zweiten Staffel von "Emily in Paris"

Netflix / Stéphanie Branc Lucien Laviscount und Lily Collins in der zweiten Staffel von "Emily in Paris"

CAROLE BETHUEL/NETFLIX Lily Collins als Emily in "Emily in Paris", Staffel zwei

