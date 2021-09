Meinen sie es etwa nicht ernst? Jenny und Dennis lernten sich in der aktuellen Love Island-Staffel kennen und lieben. Obwohl es schon während der Kuppelshow immer wieder Zweifel an Jennys Gefühlen für den Beau gab, schaffte das Couple es bis ins Finale. Doch auch im Leben außerhalb des TV sehen sich die zwei mit Fake-Vorwürfen konfrontiert. Promiflash verrieten sie, was sie denen entgegnen.

Sie könne die Verunsicherung der Zuschauer verstehen, gibt Jenny im Promiflash-Interview zu. Doch ihr Hin und Her habe nichts mit mangelnden Gefühlen zu tun gehabt: "Ich habe eben mit offenen Karten gespielt. Bevor ich in eine feste Beziehung gehe, sage ich, was ich denke. Ich kannte Dennis eben erst ein paar Tage." Sie habe den Fitnesstrainer jedoch sofort in ihr Herz geschlossen, fügte sie hinzu. Auch Dennis betont, dass seine Gefühle von Anfang an echt waren. Er habe darüber sogar hin und wieder fast die Kameras vergessen, witzelt er.

Die Erfahrungen auf der Liebesinsel seien ein gutes Fundament für eine Beziehung, findet Jenny: "Das hat einen noch mehr zusammengeschweißt. Man hat noch mehr gemerkt, was man am anderen hat: der Respekt zueinander und wie sehr man den anderen vermisst." Sie sei sich sicher, dass viele Zuschauer schon mal in einer ähnlichen Situation waren und Verständnis dafür haben.

Anzeige

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Finalisten der sechsten Staffel

Anzeige

RTLZWEI Jenny und Dennis, "Love Island"-Couple 2021

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Dennis, "Love Island"-Couple

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de