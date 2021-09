Carl Woods machte seiner Katie Price (43) kurz vor ihrem Autounfall mal wieder eine Liebeserklärung für die Ewigkeit! Vor wenigen Wochen hatte es Spekulationen gegeben, dass das Model und sein Verlobter ihrer Beziehung ein Ende gesetzt haben. Katies Kinder Princess Tiaamii (14) und Junior Savva Andre (16) hatten Carl im Netz deabonniert. Außerdem behaupteten mehrere Fans, er hätte die Britin geschlagen. Ein Liebes-Aus mit ihrem Verlobten dementierte das It-Girl allerdings. Zwischen ihnen läuft es nun offenbar wieder gut: Carl zeigte kurz vor den tragischen Crash-News ein neues Liebestattoo!

Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigten Carl und Katie zusammen bei einem Friseur in Istanbul. Während sich die 43-Jährige neue Extensions einsetzen ließ, präsentierte ihr elf Jahre jüngerer Partner dabei stolz sein offenbar frisch gestochenes Tattoo auf dem Unterarm. Er hat sich erneut ein Abbild ihres Gesichts unter der Haut verewigen lassen. Es reicht vom Ellenbogen bis zum Handgelenk. Kurz nach diesem Trip – zurück in England – kam es dann zu Katies Unfall. Am vergangenen Dienstagmorgen überschlug sich das TV-Sternchen mit seinem Wagen in der Nähe des Ortes Partridge Green und landete im Krankenhaus. Sie soll unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben.

Es ist bereits das dritte Tattoo, das sich Carl für seine Liebste stechen ließ. Seit knapp einem Jahr trägt er ein etwas kleineres Porträt von Katie auf dem Unterarm. Im Juni ließ er sich ein zweites direkt daneben tätowieren. Die fünffache Mutter hat es bislang dagegen bei nur einem Abbild des Autohändlers auf ihrem Körper belassen.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods' Katie-Price-Tattoo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de